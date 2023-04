Napoli, le condizioni di Simeone, Mario Rui e Politano

Il Napoli, in attesa di capire quando giocherà la partita contro la Salernitana, si allenando per perparare il derby campano. In giornata è attesa la decisione per quanto riguarda la richiesta di slittamento della partita, anche la Lega con Casini ha detto che "si adeguerà alla scelta del Prefetto". In ogni caso Spalletti e i suoi ragazzi si sono allenati a Castelvolturno e il tecnico potrà contare sul recupero di Simeone dopo l'infortunio accusato contro il Lecce.