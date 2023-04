Scudetto Napoli, con la Salernitana si gioca domenica alle 15

E' arrivata la decisione tanto attesa da parte del Casms. l'organo competente che valuta le questioni di sicurezza durante gli eventi sportivi. Nei giorni scorsi il Prefetto di Napoli aveva espresso la volontà di far spostare la partita tra gli azzurri e la Salernitana, in programma inizialmente per sabato 29 aprile alle ore 15. Tale richiesta è dovuta ai motivi di ordine pubblico qualora dovesse arrivare l'aritmetica certezza dello Scudetto. Si attende solo l'ufficialità, la Lega davanti alla decisione del Viminale non potrebbe che adeguarsi. Per questo tramite una lettera la richiesta delle istituzioni è arrivata sul tavolo del Comitato Operativo del Osservatorio per le Manifestazioni sportive.