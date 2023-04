Napoli-Salernitana, nulla è scontato! Le statistiche che incoraggiano i granata

Scatta il conto alla rovescia per Napoli-Salernitana , in programma domenica 30 aprile alle 15 allo stadio "Maradona" . Sarà il sesto confronto in Serie A tra azzurri e granata.

Napoli-Salernitana, le strisce che preoccupano gli azzurri e incoraggiano i granata

Tante le curiosità statistiche relative al derby campano (fonte Opta) ricordate dal club granata attraverso il proprio sito ufficiale. In primis, dopo aver segnato per sedici partite casalinghe consecutive in Serie A (45 reti), il Napoli ha mancato il gol in tre delle ultime quattro di cui due di fila. Il Napoli non resta "a secco" da tre gare consecutive senza reti da febbraio 2010 in Serie A.

Di pari passo, grazie a due vittorie intervallate da sei pareggi, la Salernitana è imbattuta da otto partite di Serie A: per i granata è la miglior striscia nella competizione ed è anche in generale la serie di imbattibilità aperta più lunga nel massimo campionato.

Il Napoli capolista è anche la squadra che ha segnato più gol di testa in questa Serie A: 16, almeno cinque in più di qualsiasi altra squadra. In generale, dopo 31 giornate il Napoli vanta il miglior attacco del campionato (67 gol, 2.2 in media a partita) e la miglior difesa (21 reti subite, al pari della Lazio).

Tanti i dettagli che rendono ancor più interessante il confronto: solo il Borussia Dortmund (sette) ha segnato più gol da fuori area della Salernitana (sei) nei top-5 campionati europei da inizio 2023. Solo Lookman (13) e l’avversario di giornata Kvaratskhelia (12) hanno segnato più gol di Boulaye Dia (11) tra gli esordienti in questa Serie A.