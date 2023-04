Spalletti: “Allegri e Sarri? Non devo rispondere". E sullo Scudetto...

NAPOLI - E' la prima occasione per conquistare matematicamente il terzo Scudetto della storia del club: Napoli-Salernitana può entrare nella storia di questo campionato degli azzurri di Luciano Spalletti. Alla vigilia del match, il tecnico presenta in conferenza il derby contro la formazione di Paulo Sousa, cosciente dell'occasione che si presenta per i suoi ragazzi: "Noi sappiamo da molto tempo qual è la nostra direzione, non dobbiamo fare inversioni o cose diverse, proseguiamo la nostra strada fatta finora, poi ci sono delle cose che stanno al di sopra di noi e che non possiamo controllare. E' giusto essere controllati per altre cose e ci adeguiamo, ma noi saremo pronti a giocare la nostra partita, saremo stati pronti oggi lo stesso, con tutte le forze, pure quelle che non abbiamo. Giochiamo e basta". A tenere banco è lo slittamento del match deciso dalla Lega: "Noi non abbiamo affidato al prefetto o al fato il nostro campionato, ma alla nostra idea di calcio, per fare felici che ci attendono col fiato sospeso per ore per un aeroporto o per strada solo per veder passare un pullman azzurro. Noi non abbiamo fatto niente come squadra, anzi, abbiamo dovuto modificare anche noi il lavoro settimanale e quindi dobbiamo accettare questo e per quello che vediamo e sentiamo hanno voluto dare sicurezza. Quanto successo ha motivato di più gli avversari, ma faremo quello che dovevamo fare oggi".