Napoli città pronta allo Scudetto. Salernitana, tifosi caricano la squadra

NAPOLI - Manca solo l'ufficialità che sarà consegnata dalla matematica, oggi o nelle prossime giornate. A Napoli, però, è già tutto pronto per portare in trionfo la squadra di Spalletti per la vittoria del terzo Scudetto della storia del club. Nel giorno del possibile primo match point (ci sarà se la Lazio non vincerà a Milano con l'Inter), la città partenopea sta ultimando i preparativi tra striscioni, bandiere e gi ultimi ritocchi ai murales che da settimane stanno colorando vicoli e piazze. Anche l'account Twitter del Napoli ha diffuso una serie di foto poco prima della mezzanotte che immortalano la città in festa tra nastri colorati e bandiere al vento. Sotto la scritta "Adda passà 'a nuttata", la celebre battuta finale della commedia "Napoli milionaria" di Eduardo De Filippo.