Napoli-Salernitana, Spalletti: “Scudetto rinviato? Allunghiamo i festeggiamenti”

Il gol di Dia ha rimandato la festa scudetto del Napoli. Agli azzurri serviva una vittoria per vincere aritmeticamente il campionato: risultato che non è arrivato al termine dei 90 minuti. Spalletti ha analizzato il match nel post partita.

Napoli-Salernitana, le dichiarazioni di Spalletti

L'allenatore ha analizzato la sconfitta su Dazn: "Deluso? Sono fatto così. A me fa piacere vedere gioire la gente e noi rappresentiamo il loro sogno. Di conoseguenza dobbiamo realizzarlo. Ora dilazioneremo il godimento, non sto sicuramente scomodo in questa posizione. Così allunghiamo i festeggiamenti, perché sono convinto che i due punti li faremo. Sarò convinto che la nostra vittoria farà piacere a tutti quelli che amano questo sport". Sulla squadra: "I miei giocatori hanno fatto a testa bassa tutto quello che gli è stato detto. Un vero e proprio gruppo. Tutti pensano alla squadra e ad aiutarsi. Se si pensa al compagno si diventa sempre più forti". Poi conclude sulla gara: "L'unica via d'uscita è terminare il campionato come primi. Più sporchi? Il primo tempo abbiamo insistito troppo a giocare con la palla tra i piedi e ora non abbiamo la lucidità delle altre partite. A volta diventa anche noioso, la riaggressione stimola la gente e rende tutto più eccitante. Ora questo ultimo km è quello più faticoso e i calciatori meritano di concludere con lo scudetto. Anche quelli che hanno giocato di meno si sono sempre allenati al massimo, alzando così la competitività".