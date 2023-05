Pagelle Napoli-Salernitana: Osimhen annullato, Zielinski non incide più

Di Lorenzo 6

Il solito lottatore, non tradisce alcuna emozione. Accompagna spesso l’azione sulla destra

Kim 6

Il Maradona lo esalta ad ogni giocata e lui risponde non sbagliando nulla, in una giornata non particolarmente complicata

Rrahmani 6

Contro una Salernitana più preoccupata a difendersi che attaccare, si proietta in fase offensiva, ma Ochoa gli nega la gioia del gol

Olivera 6.5

Fa esplodere il Maradona, ma non basta e si prende la standing ovation