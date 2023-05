Napoli, Spalletti: "Scudetto? Sarà la festa di tutti". E sul suo futuro...

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha presentato in conferenza stampa la sfida della Dacia Arena contro l'Udinese valida per la 33esima giornata di Serie A. Spalletti ha dichiarato: "Lo scudetto? Ce lo stamm’ trezzianno chianu chianu, come dicono a Napoli. Sapevo fin dall'inizio che avevo a che fare con una squadra dei purosangue. Mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere tutti le loro qualità e il carattere. Questo scudetto esce dagli schemi, un evento di cui trarrebbe vantaggi non solo il Napoli e la città, ma tutti gli addetti ai lavori. I nostri calciatori lo meritano, ma bisogna fare l'ultimo strappo che diventa la cosa più difficile. Non dobbiamo deconcentrarci". Poi sull'Udinese, ex squadra da lui allenata, ha aggiunto: "Mi hanno chiamato con la squadra in difficoltà, ci salvammo ma senza esprimere tutto il potenziale. L'anno successivo mi lasciarono andare da un'altra parte per poi riprendermi. Questo mi fece stringere il rapporto con Pierpaolo Marino che saluterò caramente. Sono d'accordo con lui: il Napoli che arriva a questo traguardo nasce dalla Serie C. Lui, come Gino e Giampaolo Pozzo, mi hanno dato tantissimo. Sottil l'ho avuto da calciatore, si vedeva che avrebbe avuto un futuro importante da allenatore".