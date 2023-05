Udinese-Napoli, il Prefetto Marchesiello: Non invadete in caso di scudetto

UDINE - Si avvicina il momento di Udinese-Napoli, la partita che potrebbe sancire l'aritmetica vittoria del terzo scudetto della storia da parte della squadra azzurra. Un evento che sarà celebrato allo stadio Diego Maradona aperto per l'occasione e da tutti i napoletani in giro per il mondo, compresi quelli che sono andati alla Dacia Arena per assistere dal vivo alla partita con i bianconeri e i tanti campani residenti in Friuli. Per cercare di mantenere l'entusiasmo all'interno dei limiti del decoro e dell'ordine pubblico, il prefetto di Udine, il dottor Massimo Marchesiello, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il nostro auspicio è che, se il Napoli vincerà lo scudetto a Udine come gli auguriamo, tutto possa avvenire in serenità e soprattutto senza invasioni di campo. Potremmo avere mille problemi, siamo tesi a gestire l’ordine pubblico in modo adeguato. L’invito, molto forte, che faccio è proprio che non vi siano invasioni di campo da parte dei tifosi azzurri, sarebbe deleterio e pericoloso per tutti, e creerebbe tanti problemi alle forze di polizia. Dovesse accadere ci complicherebbe e non poco la vita".