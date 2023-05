Spalletti, il primo Scudetto: da Totti fino a Napoli, la carriera

La stagione del Napoli è un modello di prosa italiana. Il poeta è Spalletti , che porta le stesse radici di Boccaccio . Da Certaldo le pagine bianche si sono riempite di storia e il Decameron dell’allenatore si è tinto di azzurro. Un colore che porta nel destino. Come mai? Bisogna tornare all’ultimo pallone toccato in carriera con l’ Empoli nel 1993. Termina la sua carriera da giocatore ed inizia quella da allenatore. Un lungo percorso fino al primo scudetto in Italia.

L’Empoli e il miracolo Udinese

Spalletti ha avuto sempre la sua personalità, ben distinta. Forte, a volte sopra le righe, ma sempre convincente. Con l’Empoli il suo primo capolavoro: porta il club della Serie C alla Serie A, vincendo anche la Coppa Italia di categoria. Nelle piazze inizia a girare il suo nome. Dopo una parentesi alla Sampdoria e al Venezia, l’Udinese bussa alla porta. Lui la apre. Con i bianconeri vive due vite: la prima breve, la seconda intensa. Nel 2001 arriva dodicesimo e viene sostituito da Hodgson. Ma basta solo un anno alla dirigenza per capire l’errore e richiamarlo subito. L’allenatore ricambia la fiducia e prima conquista l’accesso alla Coppa Uefa per due anni di fila, per poi disegnare il capolavoro del quarto posto nel 2003-2004: prima partecipazione storica dell’Udinese in Champions League. La sua seconda novella dopo quella di Empoli.