Scudetto Napoli, ex moglie Maradona: "In cielo si festeggia"

Maradona, il post su Instagram dell'ex moglie

Anche Claudia Villafane, ex moglie del Diez (un suo ritratto è stato messo all'asta per beneficienza in Argentina) e madre di Dalma e Giannina, ha pubblicato ieri sera una storia su Instagram per celebrare lo scudetto ottenuto dal Napoli. Un'immagine postata su una story mostra infatti un cielo azzurro con le scritte "Napoli Campione d'Italia" e "di sicuro state festeggiando, il cielo è in festa".