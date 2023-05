Napoli, tragedia nella festa Scudetto: morto un tifoso di 26 anni

Grandi festeggiamenti a Napoli per lo scudetto vinto dalla squadra di Spalletti con il pareggio in casa dell'Udinese. I tifosi azzurri hanno festeggiato tutta la notte per le vie del capoluogo campano per il terzo tricolore nella storia del club partenopeo.

Napoli, un morto durante i festeggiamenti per lo scudetto

Durante i festeggiamenti, però, ci sono stati anche alcuni tifosi feriti e un morto. Si chiamava Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli, già noto alle forze dell'ordine l'uomo deceduto all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stato ferito la scorsa notte - durante i festeggiamenti per lo scudetto - in piazza Volturno. Dopo la notizia del decesso, persone ritenute vicine alla vittima hanno danneggiato il pronto soccorso del Cardarelli. Nella stessa piazza dove è stato colpito Costanzo sono rimaste ferite altre tre persone. All'ospedale Pellegrini è infatti arrivata una donna di Portici, in provincia di Napoli, di 26 anni. Era ferita alla caviglia, verosimilmente da colpo d'arma da fuoco. Dimessa, con 10 giorni di prognosi. Nell'ospedale Villa Betania è invece arrivato un uomo di 24 anni di Ponticelli, lo stesso quartiere della vittima. Era ferito al gluteo destro, anche lui da colpo d'arma da fuoco, dimesso con 15 giorni di prognosi. Lo stesso per un giovane di 20 anni sempre di Ponticelli. Secondo i Carabinieri, una delle ipotesi più accreditate è che tutti siano stati feriti nello stesso luogo, lì dove sarebbe stato colpito anche Costanzo (Piazza Volturno). Non è ancora chiaro se si tratti di colpi di pistola esplosi a caso durante i festeggiamenti o invece di un raid mirato.