Ambrosini su Spalletti e Napoli: "Ha fatto come LeBron James"

L'attesa è stata lunga, ma dopo 33 anni il Napoli è di nuovo campione d'Italia. Festa grande in città per ringraziare Spalletti e i suoi ragazzi, autori di una stagione da sogno conclusasi con il trionfo finale a cinque turni dalla fine. Agli azzurri bastava un pareggio sul campo della Dacia Arena contro l'Udinese e pareggio è stato, con Osimhen che nella ripresa ha risposto al momentaneo vantaggio friulano firmato da Lovric al 13'. Invasione di campo, gente in strada non solo a Napoli ma anche a Milano, Torino e in tutto il resto d'Italia, con i tifosi partenopei che hanno finalmente liberato una gioia per troppo tempo trattenuta.

Napoli, tragedia nella festa Scudetto: morto un tifoso di 26 anni Spalletti, che felicità lo scudetto con il Napoli Grande emozione anche per l'artefice del sogno Napoli, Luciano Spalletti, che dopo i due titoli vinti in Russia con lo Zenit San Pietroburgo si laurea campione d'Italia per la prima volta in carriera. "Il problema per quelli abituati a lavorare duramente sempre, come me, è che non riescono a gioire totalmente nemmeno delle vittorie. La felicità è una cosa fugace.Ora ho vinto, ok, ma poi bisogna di nuovo lavorare. È un'impostazione di vita che ti toglie qualcosa", ha commentato il tecnico azzurro nel postpartita. "Vedere i partenopei sorridere, i partenopei felici è la più grande emozione. Sono loro a trasferirmi felicità.Si ha il sentimento di una città sul collo, sul groppone, loro riusciranno a superare i momenti duri della vita ripensando a questo momento qui". Napoli, perché questo Scudetto ha più significati dei due con Maradona

Ambrosini e la frase di Spalletti e LeBron James La dedica è ovviamente tutta per i tifosi e la città: "Napoli, questo è per te". Una frase che ha colpito l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini che, al fianco di Pierluigi Pardo per il commento del match contro l'Udinese, ha detto: "Spalletti ha fatto come Lebron James quando vince il titolo: 'Napoli, questo è per te' ricorda il famoso 'Cleveland this is for you' sul campo di Golden State in gara 7". Il riferimento è alla frase pronunciata dal campione Nba il 19 giugno 2016, quando i Cavaliers completarono una incredibile rimonta nelle finals superando i Warriors che si erano addirittura portati avanti 3-1 nella serie. Un accostamento niente male. A Napoli è festa grande. Scudetto Napoli, ex moglie Maradona: "In cielo si festeggia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA