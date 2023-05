Napoli, festa scudetto in diretta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Il Napoli è campione d'Italia. Grazie al pareggio sul campo dell'Udinese, la formazione di Spalletti ha conquistato matematicamente lo scudetto, riportando il tricolore nel capoluogo campano dopo 33 anni. I tifosi azzurri hanno festeggiato e continuano a festeggiare per le vie della città tra tripudio di bandiere azzurre e gioia impossibile da contenere. Segui in tempo reale sul nostro sito tutti gli aggiornamenti in diretta sulla festa del Napoli per lo scudetto.