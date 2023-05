Napoli, Osimhen tra scudetto e mercato: parole spiazzanti sul futuro

Osimhen, le parole sul futuro dopo il gol-scudetto

Nella sfida alla "Dacia Arena", i partenopei dovevano conquistare almeno un punto per laurearsi campioni d'Italia, con 5 giornate di anticipo. Il risultato finale di 1-1 porta la firma dell'attaccante nigeriano, che ha così firmato il gol Scudetto. Osimhen dopo i festeggiamenti, ha precisato: "Sono entusiasta di questo traguardo. Sono contento per me, per la squadra e per i tifosi. Non vedo l'ora di tornare a Napoli per riabbracciarli. Sono contento per tutti i napoletani. Mi sento un leader e non mi arrendo mai." E sul futuro: "Futuro? Ora voglio godermi questo momento storico. Non penso al futuro". Infine, gli elogi e i ringraziamenti a Luciano Spalletti: "È un grande allenatore, ci chiede tanto ma è come un padre per tutti noi. Riesce sempre a motivarci, merita questo titolo".