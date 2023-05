Scudetto Napoli, tragedia a Udine: morto d'infarto un tifoso

Inutili i soccorsi per lo sfortunato tifoso del Napoli

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica provenienti da Udine. Il personale sanitario ha avviato le manovre di rianimazione, ma per la persona non è rimasto altro da fare se non constatarne il decesso, avvenuto su strada, in prossimità dell'accesso alla stazione. Attivata anche la polizia di Stato.