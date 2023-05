Scudetto Napoli, De Laurentiis: Ora la Champions se la Uefa non ci ferma…

"È iniziata una nuova era e speriamo di rivincere anche il prossimo anno e l'anno dopo ancora. Adesso dobbiamo vincere anche la Champions: quest'anno eravamo i più forti e solo a causa degli arbitraggi siamo usciti, ma è il sistema, è la Uefa. Ci riproveremo l'anno prossimo". Aurelio De Laurentiis, intervistato dalla CBS, guarda ora all'Europa dopo aver riportato lo Scudetto a Napoli. "Quando arrivai qui, dissi che entro dieci anni avrei portato la squadra in Europa e ci sono riuscito prima. Poi dissi che entro i successivi dieci anni avremmo vinto lo Scudetto e lo abbiamo fatto con due anni d'anticipo. A quando la Champions? Se la Uefa non ci fermerà, come ha fatto nelle ultime due partite - il riferimento alla doppia sfida col Milan, ndr - potremmo riuscire a vincerla anche il prossimo anno".