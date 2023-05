Juve, le parole di Giuntoli: "Mi godo lo Scudetto, poi penserò al futuro"

Il futuro di Cristiano Giuntoli è ancora da decifrare. Il ds del Napoli , ancora legato da un anno di contratto al club partenopeo che si è recentemente laureato Campione d'Italia , a Dazn ha dichiarato: "In questo momento sto cercando di realizzare quanto di straordinario abbiamo fatto e di godermelo. Poi con calma penseremo al futuro”.

Giuntoli: "Non sarei preoccupato con De Laurentiis"

Giuntoli, che potrebbe diventare il nuovo ds della Juventus a partire dalla prossima stagione, ha poi parlato dell'impresa realizzata dalla squadra di Spalletti: "Sono molto felice. Non c’è un’immagine in particolare che mi porterò nel cuore, ma un insieme di momenti indescrivibili che porterò sempre con me”. Infine, sulla possibilità di aprire un ciclo vincente con il Napoli il ds azzurro conclude: “Sento parlare sempre di ciclo, di calciatori ne abbiamo cambiati tanti e abbiamo sempre fatto bene. Se fossi un tifoso non sarei così preoccupato con De Laurentiis presidente del Napoli”.