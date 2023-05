Giuntoli risponde a De Laurentiis: "I tifosi non devono preoccuparsi"

Aurelio De Laurentiis ha parlato a Dazn dopo la partita di campionato tra Napoli e Fiorentina: "Questo è uno scudetto che va dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, alla Curva B, ai Distinti, alla Nitida, alla Posillipo, all'Autorità, ai Disabili e a tuti i tifosi napoletani che sono a casa, a Napoli, in Campania, in Italia e nel mondo. Questo è lo scudetto di tutti. Mio figlio Edoardo è stato il mio braccio destro e non è facile quello che ha fatto lui. Per noi è un orgoglio tutto questo, siamo ripartiti dalla C e siamo qui, mi dispiace per la Champions ma proveremo a vincerla l’anno prossimo. Devo ringraziare anche Andrea Chiavelli che è con me dall’inizio". Infine, rivolgendosi a Giuntoli (accostato alla Juve negli ultimi giorni): "Abbiamo iniziato un ciclo, dobbiamo ripetere, dobbiamo vincere, vincere vincere".