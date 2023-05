La Fondazione Polito si accosta alla storia: l'iniziativa per lo scudetto del Napoli

La Fondazione Fioravante Polito - Museo e Biblioteca del Calcio - di Santa Maria di Castellabate (Salerno), da sempre al centro dell'attenzione per la sua battaglia per l'adozione del Passaporto Ematico in nome della prevenzione e della salute degli atleti, si accosta alla storia. E la storia, in questi giorni, fa rima con il terzo scudetto del Napoli. «Vorremmo condividere con voi un momento speciale - recita una nota della Fondazione presieduta da Davide Polito -. Il nostro fotografo, Dario di Sessa, ha scattato questa foto davanti al cimitero di Castellabate. Una foto che rappresenta un tributo simbolico a tutti i tifosi del Napoli che purtroppo non hanno potuto assistere alla conquista del terzo scudetto. Questa maglia, scelta dalla Fondazione Fioravante Polito, è un omaggio ai tifosi del Napoli che non ci sono più, ma che saranno per sempre nei cuori di tutti. È un modo tangibile per rendere omaggio a tutti loro e celebrare questo scudetto. Che la luce di questa vittoria illumini il cammino di tutti i tifosi che non possono essere qui fisicamente, ma che saranno sempre presenti nello spirito del Napoli».