Chi è Accardi, che da grande farà il Giuntoli

A Pietro Accardi, il viatico più significativo per Napoli l'ha dato il suo attuale presidente, Fabrizio Corsi, l'uomo che ha fatto grande l'Empoli, in questo momento a un punto dalla salvezza aritmetica. quando mancano quattro giornate alla conclusione del campionato. "Accardi? Proverò a trattenerlo, farò il possibile. Gli ho assicurato un valore importante per quelli che sono i nostri equilibri economici. Gli ho riconosciuto che è veramente bravo e decisivo nella gestione della società. Secondo me, è prontissimo per fare il direttore sportivo del Napoli; dovrà solo attutire l’impatto, perchè il Napoli è di un livello europeo. Ma, al momento, io faccio di tutto per non pensarci”. Così parlò a Radio Kiss Kiss Napoli il massimo dirigente dei toscani a proposito del quarantenne siciliano, direttore sportivo dell'Empoli dopo esserne stato giocatore e team manager, seguendo un percorso professionale che sembra ricalcare proprio quello giuntoliano.