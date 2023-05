Scudetto Napoli, un tifoso festeggia disegnando il logo in aeroplano

Non è ancora scemato l'effetto scudetto del Napoli. La festa continua e non solo sul campo, dove prima a Udine e poi al Maradona contro la Fiorentina la squadra è stata accolta da tantissimi tifosi, ma anche in volo. Il sito fightradar24, che è noto per informare gli utenti sui tragitti degli aerei, ha rilevato una rotta insolta sul Golfo di Napoli.