La Fondazione Polito campione d'Italia per un giorno: tutti a Castelvolturno!

La Fondazione Polito - Museo e Biblioteca del Calcio Andrea Fortunato - di Santa Maria di Castellabate (Salerno), da sempre impegnata in prima linea per l’adozione del Passaporto Ematico , ha fatto il suo ingresso nel centro tecnico del Napoli campione d’Italia. «L’accoglienza riservata dalla prestigiosa società Calcio Napoli al nostro Presidente Davide Polito , alla Vicepresidente Monica Martuscelli e alla segretaria Elena Polito è stata assolutamente stupefacente. Durante la loro visita a Castel Volturno, sono stati accolti con un calore e una passione senza precedenti».

Salerno è sempre presente

E ancora, secondo quanto recita una nota della Fondazione: «Durante l'incontro con il team manager Giuseppe Santoro e il mister Luciano Spalletti, sono stati donati loro ritratti personalizzati, realizzati dal maestro Fernando Mangone. Questi splendidi omaggi rappresentano un tributo tangibile all'importante contributo di entrambi all'eccellenza e al successo del Napoli. Nel corso di questa emozionante giornata, è stato riservato un gesto speciale al collaboratore tecnico di Spalletti, il salernitano Sasà Russo. Gli è stato consegnato un ritratto del suo caro amico Andrea Fortunato, un'incantevole testimonianza del loro legame indissolubile sin dai tempi in cui giocavano insieme, da ragazzi, a Salerno e Como». Già, perché la figura di Andrea Fortunato è onnipresente in tutti i cuori di chi lo ha amato e lo amerà per sempre.

Momenti speciali

Personaggio straordinario, Andrea. Ma non basta, perché «in un momento di grande generosità, la Fondazione Fioravante Polito ha permesso a due bambini super tifosi del Napoli di incontrare i loro beniamini. Questo pomeriggio straordinario, reso possibile dalla Fondazione, si trasformerà in un ricordo indelebile nella memoria dei giovani tifosi. La Fondazione Fioravante Polito è da sempre vicina ai giovani e pronta a regalare momenti magici come questo». La Fondazione e il Napoli insieme: da campioni d'Italia.