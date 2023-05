De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli: tensione Napoli, avvocati in campo

NAPOLI - Sarà rivoluzione, l’ennesima, e stavolta rischia di essere anche cruenta. De Laurentiis e Chiavelli stanno mettendo mano al Napoli che da metà agosto dovrà difendere lo scudetto appena vinto e che partirà con l’idea di vincere la Champions League . Per espressa ammissione di “don Aurelio”, convinto dalla scorsa estate che ogni suo desiderio possa diventare realtà. Mancano ancora due partite al termine di una stagione scoppiettante e quasi certamente irripetibile, eppure l’accoppiata De Laurentiis-Chiavelli sta effettuando tutta una serie di sondaggi per individuare e poi scegliere le figure professionali più adatte per sostituire l’accoppiata Spalletti-Giuntoli . Non sarà semplice, perché i nomi altisonanti vogliono aspettare prima l’eventuale chiamata di un top club in Europa e perché le immediate alternative sparano cifre che il Napoli ha smesso di pagare dalla fine della scorsa stagione: la vittoria dello scudetto e la consapevolezza di trattare con un club più ricco di tutte le altre italiane, ha generato richieste mai arrivate in precedenza a De Laurentiis.

De Laurentiis-Spalletti-Giuntoli: si va verso le vie legali

Trattasi di un problema imprevisto per i due leader del club e tale da convincerli a esperire ancora qualche tentativo di mediazione con Spalletti e Giuntoli per provare a ricucire i rapporti, almeno per il prossimo anno. Tentativo che si annuncia infruttuoso fin da ora, essendo gli ormai ex allenatore e direttore sportivo convinti della propria decisione. A De Laurentiis non resta che la strada legale, cosa che Spalletti e Giuntoli hanno messo in conto e stanno preparando non solo a difendersi, ma anche a contrattaccare. Sono in quotidiano contatto con i loro legali e se De Laurentiis studia la strada per trattenere entrambi con la forza (compreso i loro collaboratori, il gruppo che lavora con Spalletti e Giuntoli costa al Napoli circa 10 milioni lordi all’anno, ndr) e di non pagarli per qualche ragione imprecisata, ci sono i risultati del campo oltre all’aumento del valore dei singoli calciatori, a rendere probabilmente infruttuosa questa strada.