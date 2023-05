De Laurentiis abbandona assemblea Lega A: "Stanno svendendo il calcio"

“Stanno svendendo il calcio. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamo svendendo il calcio perché non lo sappiamo amministrare”. Lo ha dichiarato Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , lasciando scuro in volto e in anticipo l’assemblea della Lega Serie A in corso al Coni a Roma.

Assemblea Lega Serie A, le parole di De Laurentiis

Tra gli ordini del giorno, anche la discussione sulle manifestazioni d’interesse arrivate da private equity o altre forme di finanziamento per la Serie A. “Su advisor e fondi è stata presa una decisione? Chiedetelo a chi è rimasto in assemblea”, ha aggiunto De Laurentiis.

Casini: "La Lega Serie A ha scelto Lazard". E su De Laurentiis...

"La Lega Serie A ha scelto Lazard, istituto internazionale con sede a New York, come advisor nella scelta per la valutazione delle manifestazioni di interesse da parte di private equity e altre forme di finanziamento per la Serie A". Sono queste le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega A, al termine dell'assemblea presso il Salone d'Onore del Coni a Roma sulla votazione per la quale 15 club si sono espressi a favore di Lazard mentre altri 5 tra cui Napoli, Fiorentina e Milan che hanno lasciato in anticipo l'assemblea, non hanno partecipato al voto. "Lazard assisterà la Lega Serie A, ma qualsiasi attività di analisi e valutazione di finanziatori e fondi comunque avverrà dopo la procedura di assegnazione dei diritti tv, visto che c'è il bando aperto", prosegue. Poi una battuta sullo sfogo di De Laurentiis: "C'è stata discussione ma non era riferito a un punto all'ordine del giorno. Il bando è pubblicato ed è stato approvato, poi vedremo come andranno le offerte; noi restiamo ottimisti", conclude.