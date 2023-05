Giuntoli: "Futuro? Sono ancora il ds Napoli, la stagione finisce domenica"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto nel corso della cerimonia del premio MCL "Inside the Sport" organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, in svolgimento al Museo del calcio di Coverciano. Il ds ha dichiarato: "Luciano Spalletti ha fatto veramente un grande numero. Lo abbiamo fatto insieme però lui si è messo con la testa dentro il carrarmato e voleva assolutamente questo risultato. L'anno scorso abbiamo fatto il terzo posto e creato le basi per fare questo grande Napoli e credo che grandi meriti vadano a Spalletti, ai giocatori, alla proprietà e ai miei collaboratori, il calcio italiano ha bisogno di persone così". Giuntoli ha poi aggiunto: "Lui è veramente un grande studioso. Adesso si parla tanto di giochisti, di risultatisti, credo che lui quest'anno abbia toccato il massimo tra la bellezza e la semplicità, fra il palleggio e la verticalità, e lo ha veramente cercato, non gli è venuto per caso. I giocatori sono stati eccezionali, ma Spalletti ha veramente fatto un numero straordinario".