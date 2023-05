Napoli, Spalletti e i Pulcinella regalati ai giocatori per lo Scudetto

La storia d'amore tra Luciano Spalletti e il Napoli sta per giungere alla fine. Dopo aver riportato il tricolore alla città, il tecnico di Certaldo ha deciso di lasciare il club partenopeo e di riposarsi per un anno. Ad annunciarlo è stato lo stesso Spalletti, che prima di lasciare Castel Volturno ha deciso di omaggiare i suoi calciatori in un modo decisamente particolare.