Luis Enrique, no di De Laurentiis: Va in Premier. Ecco chi arriva a Napoli

Dopo l'annuncio dell'addio di Spalletti al Napoli , il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato della prossima scelta per la panchina dei campioni d'Italia. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Luis Enrique , e in merito al nome dello spagnolo il numero uno dei partenopei ha dichiarato: "Vuole andare in Premier League , competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Posso dirgli che lì non c'è il golfo e non si mangia bene come da noi, ma più di questo...".

De Laurentiis: "Valutiamo allenatori per il 4-3-3"

Successivamente De Laurentiis ha identificato il tecnico ideale che raccoglierà l'eredità di Spalletti al Napoli: "Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3 con i nostri giocatori straordinari che vogliamo tenere, ho valutato una decina di profili che si possono cimentare con questo modulo, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo. Io voglio ancora seminare e ho bisogno dell'appoggio di tutti i napoletani" per poi dichiarare: "Quando uno crea un cambiamento ci possono essere momenti che non devono spaventare perché tutto serve per migliorarsi e quindi andremo avanti essendo l'unica squadra di calcio che da 14 anni è in Europa e questo la dice lunga sulla scelta dei tanti allenatori. Per ora abbiamo sbagliato poche volte e spero che anche questa volta faremo centro".

Napoli, De Laurentiis e la prossima Champions League

Sull'obiettivo nella prossima Champions League De Laurentiis dichiara: "Non voglio fare competizione col passato, guardo solo al futuro. Quello che abbiamo fatto serve come stimolo per fare meglio. Dobbiamo cercare di avere la Dea bendata per l'Europa, nei sorteggi ci si gioca tutto. Le manifestazioni europee andrebbero modificate ma in quel caso non posso incidere e debbo sottostare all'ordinamento della Uefa, ma cercheremo anche lì di batterci come sempre" per poi concludere: "Faremo del nostro meglio per accontentare i tifosi che sono il vero nostro bene. Noi lavoriamo per loro e loro devono sostenerci rendendosi conto che devono far parte del Napoli e non si devono avvilire se qualcosa non va nel verso giusto".