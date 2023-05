Napoli, sale Conceiçao: tutto sul mercato allenatori di Serie A

TORINO - Inevitabile che l’attenzione maggiore sia rivolta alla panchina del Napoli, in questa classica fase di scelte sul futuro professionale degli allenatori. Perché, banalmente, è la squadra campione d’Italia e si conosce da tempo il destino bucolico di Luciano Spalletti. Ma, soprattutto, perché cresce assai la curiosità per vedere con quale dei suoi “coup de théatre” Aurelio De Laurentiis uscirà dallo stallo. Ieri, mentre ha chiuso all’ipotesi Luis Enrique ("Vuole la Premier e non possiamo competere con quel campionato") ha contemporaneamente fornito una chiave di lettura sul candidato ideale: "Dobbiamo tutelare il nostro 4-3-3". Una frase che chiude a Gian Piero Gasperini (di cui parleremo poi) e che invece tiene aperte le porte a Sergio Conceiçao (in questo momento pare la pista più calda), Thiago Motta (anche di lui parleremo poi) e soprattutto a Vincenzo Italiano. Il tecnico ella Fiorentina piace parecchio ad Adl, e non da ora, ma non vuole disturbare troppo l’ambiente viola (ottimi i rapporti con Commisso) fino alla finale di Conference. Attenzione alle sorprese, però, visto che lo stesso presidente degli azzurri ha affermato che sta esaminando ben 10 profili.

Fiorentina e Bologna

Quanto alla Fiorentina non c’è soverchia agitazione: a parte il contratto (è legato fino al 2024 con opzione per il ‘25) con l’attuale tecnico, i dirigenti viola sono convinti di avere già il sostituto pronto: Alberto Aquilani ora alla Primavera. Quanto a Thiago Motta, giusto ieri si è tenuto a Bologna un summit tra il tecnico, il presidente Saputo e tutto lo staff tecnico compreso il ds Sartori, vera e propria anima del mercato rossoblu: l’intento delle parti è quello di continuare insieme ma ci si è comunque aggiornati tra una decina di giorni per definire le strategie sul mercato. E, casomai, affinché il tecnico informi circa altre offerte (le voci vanno appunto dal Napoli all’Atalanta fino al Psg) che allo stato dei fatti hanno la concretezza dei chiacchiericci.

Gasperini incontra l'Atalanta. Lecce e Monza...

Giornata importante anche in casa Atalanta. I Percassi e la direzione sportiva si sono incontrati con il tecnico Gian Piero Gasperini per un confronto schietto, aperto e sereno. La società ha manifestato all’allenatore la piena soddisfazione per gli obiettivi raggiunti, durante le quasi 2 ore di riunione sono stati affrontati anche temi che riguardano il futuro e la programmazione sportiva, secondo quelle che saranno le linee guida del club nerazzurro che la proprietà ha voluto condividere con Gasperini. Si è parlato, seppur non ancora in profondità, della squadra e di mercato. Da parte del tecnico non c’è stata chiusura, ma società e Gasperini si rivedranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di capire se ci sono tutti i necessari presupposti per andare avanti insieme. Da definire la situazione del Lecce, dove sembra ai titoli di coda l’avventura di Marco Baroni (per lui forte interesse dell’ambizioso Pisa), mentre l’altra “neopromossa” Monza dovrebbe annunciare lunedì il prolungamento dell’accordo con Palladino. Salda, al Genoa, la posizione di Alberto Gilardino e al Frosinone quella di Fabio Grosso.