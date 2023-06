Napoli-Samp, ecco l''offerta esclusiva di Goldbet e Better

In occasione dell’ultimo match stagionale del Napoli, i bookmakers Better e Goldbet hanno deciso di festeggiare la stagione trionfale della squadra di Spalletti introducendo tre nuovi mercati dedicati all’incontro.

Il primo mercato innovativo offerto in occasione di questa partita è il Minuto Ultimo Gol. Grazie a questa nuova tipologia di scommessa gli appassionati potranno mettere in gioco le proprie previsioni su quale minuto della partita verrà segnato l'ultimo gol. L'emozione di scommettere sul momento esatto in cui la rete finale sarà siglata rende l'esperienza di scommessa ancora più avvincente.

Il secondo mercato introdotto, denominato Ultimo Marcatore Napoli, consente ai tifosi di puntare su quale giocatore del Napoli segnerà l'ultima rete della partita e, di conseguenza, del campionato per la squadra partenopea. Questa scommessa speciale offre un'opportunità unica di mostrare il proprio sostegno ai calciatori che hanno reso indimenticabile la stagione del Napoli.

Infine, il terzo e ultimo mercato proposto da Better e Goldbet è chiamato Ultimo Ammonito Napoli. Gli scommettitori possono scegliere tra i giocatori partenopei quale sarà l'ultimo a ricevere un cartellino giallo dall'arbitro durante la partita. Questa scommessa, dunque, permette ai tifosi di esprimere la propria opinione sul giocatore che sarà coinvolto nell'ultima azione disciplinare del match.