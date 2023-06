Kim Min-Jae fuori dai convocati della Corea del Sud: il motivo sorprende

Il calciatore del Napoli Kim Min-Jae, dopo aver conquistato il titolo di campione d'Italia con la sua squadra, non è stato incluso nelle convocazioni del ct della sua nazionale per una motivazione originale. Il difensore, infatti, deve fare l'addestramento militare obbligatorio nel suo paese. L'allenatore Jurgen Klinsmann dovrà quindi fare a meno di lui per le due amichevoli che la nazionale asiatica sosterrà contro il Perù il 16 giugno e contro El Salvador il 20 giugno. Ma non finiscono qui le sorprese per il tecnico tedesco. Il ct, infatti, ha convocato il giocatore Son Jun-ho che attualmente in forza alla squadra cinese dello Shandong Taishan. Il centrocampista, titolare agli ultimi mondiali in Qatar, risulta però agli arresti per "corruzione".