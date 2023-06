De Laurentiis: “Tutta Europa vuole allenare il Napoli, ho 20 candidature”

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. Dopo la festa scudetto al Maradona, la società sta già valutando diverse possibilità e tanti nomi sono usciti in queste settimane, più o meno da quando Spalletti e De Laurentiis hanno ufficializzato la separazione al 30 giugno. Lo stesso presidente ha detto che ora c'è un mese di tempo per capire il profilo giusto per la panchina azzurra. Il toto nomi è già partito e tra quelli valutati dal club ci sarebbero diversi profili nazionali e internazionali. Da Conceicao a Italiano fino a Pirlo, De Zerbi o altri molto difficili per costi e interessamenti da altre big europee. Ma a proposito del prossimo allenatore De Laurentiis ha parlato a Rai 1.