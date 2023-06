Fondazione Polito: Spalletti e il Passaporto Ematico

«Il Passaporto Ematico è uno strumento per salvare le vite. E quindi dobbiamo averlo». Poche parole, ma estremamente importanti per ribadire l’importanza dell’adozione di un “certificato" che può essere molto utile per evitare il ripetersi di tragedie che non si possono dimenticare. Il ricordo di quanto accaduto, ad esempio, a Piermario Morosini, deceduto per arresto cardiaco all’età di 25 anni sul campo dell’Adriatico di Pescara durante il match tra gli abruzzesi e il suo Livorno il 14 aprile 2012, resta vivissimo. E la battaglia quotidiana portata avanti da Davide Polito, presidente della Fondazione Fioravante Polito - Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato, Flavio Falzetti, Piermario Morosini” di Santa Maria di Castellabate (Salerno) va sostenuta con forza.