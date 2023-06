Napoli, Spalletti voleva Italiano! "Erede perfetto. Rimpianto? Champions"

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto di Spalletti per la prossima stagione. L'ormai ex tecnico azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'evento 'The Coach Experience'. Ha parlato del suo imminente futuro e anche del suo prossimo erede sulla panchina azzurra. De Laurentiis dovrà cancellare il nome di Italiano dalla lista, vista la conferma di Commisso in conferenza stampa .

Le dichiarazioni di Spalletti

Queste le sue parole: "Italiano poteva essere un profilo giusto per il Napoli perché con le sue squadre ha sempre voglia di fare la gara. Ti viene sul muso ed è un atteggiamento che mi piace. Lo si è visto con le due finali che, anche se perse, ha dato tutto. Partite come queste vengono determinate dagli episodi, ma per arrivarci vuol dire che ha lavorato bene. Comunque De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti". Poi continua: "Ribadisco che quest'anno rimarrò fermo. Poi vedremo se avrò ancora gli stimoli per dare qualcosa a questo sport. Non conta dove si allena. Si può allenare ad Avane, vicino ad Empoli dove vivo ora, o una Nazionale. Provando lo stesso sapore ed entusiasmo". Infine sulla finale di Champions League: "La guarderò sicuramente perché amo il calcio e sono anche amico di Guardiola. Sono amico anche dell'Inter, dove ho vissuto due anni bellissimi salvo poi decidere di prendere una strada diversa. Strada che si è dimostrata evidentemente giusta se oggi sono a giocarsi la Champions. C'è un pizzico di rammarico perchè potevamo arrivarci, ma bisognerebbe analizzare cos'è successo. Ci sono andate diverse cose di traverso. Lo si accetta con tranquillità e si spera che il Napoli possa arrivarci in futuro".