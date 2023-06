Garcia al Napoli, Francesca Brienza e il destino: "Quel vento caldo..."

Rudi Garcia al Napoli, le parole di Francesca Brienza sui social

A corredo di uno scatto che la ritrae intenta ad attraversare un ponte, la Brienza ha scritto: "Quel vento caldo d’Arabia che, solo ora mi è chiaro, spingeva verso il ritorno in patria". Parole che in tanti hanno interpretato in riferimento al nuovo ruolo assunto da Rudi Garcia, che comporterà quindi il ritorno della coppia in Italia.