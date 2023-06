"Garcia vincerà la Champions con il Napoli": De Laurentiis sogna

Rudi Garcia è pronto a raccogliere l'eredità di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli . Il tecnico francese, che nella sua ultima esperienza è stato esonerato dall' Al Nassr di Cristiano Ronaldo , è stato annunciato dal presidente De Laurentiis . La scelta del numero uno del club partenopeo non ha esaltato particolarmente i tifosi, ancora legati al tecnico di Certaldo che ha conquistato lo Scudetto dopo 33 anni di attesa. Chi ha speso belle parole per Rudi Garcia è Frederic Bompard , storico secondo del tecnico per più di quindici anni prima di separarsi dopo l'esperienza alla Roma . In un'intervista a L'Equipe , Bompard ha dichiarato: "Rudi è uno dei migliori allenatori in Europa. Quando ho visto che Spalletti lasciava, ho subito pensato che il presidente del Napoli avrebbe preso lui. Gli è sempre piaciuto, era inevitabile".

Bompard, le parole su Rudi Garcia

Il nuovo tecnico del Napoli è stato descritto da Bompard come uno che cura tutti i dettagli: "È la base di un grande allenatore. Nel suo rapporto con i giocatori è molto bravo, molto affascinante. Ha un’intelligenza rapida e padroneggia la comunicazione perché la ama. Non si preoccupa mai per una conferenza stampa, dovrebbe solo sorridere di più, a volte". Sulla sua miglior qualità: "La sua intelligenza al servizio di una grande conoscenza del calcio. Avrebbe avuto successo ovunque, gli sarebbe piaciuto fare il giornalista e sarebbe stato un grande giornalista". Poi, un pronostico sui traguardi europei che potrà raggiungere con il Napoli, in linea con le dichiarazioni di De Laurentiis in merito all'ambizione di trionfare in Champions League: "Rudi sogna di vincerla e lì credo che ci possa riuscire, per lui è arrivato il momento. Qualcosa mi dice che la vincerà con il Napoli".