De Laurentiis: "Ad Agnelli dissi, Superlega sbagliata come la Champions"

Il Napoli ha ufficialmente presentato Rudi Garcia. Il nuovo tecnico dei partenopei ha parlato delle sue sensazioni per la sua nuova avventura in conferenza stampa accompagnato dal presidente del club, Aurelio De Laurentiis. Durante la conferenza, il numero uno degli attuali campioni d'Italia ha dichiarato: "Per me bisognava mantenere lo stesso assetto, dovevo trovare un allenatore che faccia strike con il 4-3-3. A Roma Rudi è arrivato per due volte secondo e addirittura il primo anno ha iniziato con dieci vittorie consecutive, ho pensato che fa al caso nostro. Ho visto anche che con il Lione ha sfiorato qualcosa di grande in Champions League, e sapete quanto io tenga ad un torneo al quale sono contrario".