Napoli, Garcia si presenta: l'eredità dello Scudetto, Spalletti e il mercato

NAPOLI - A Napoli è il giorno di Rudi Garcia con il nuovo tecnico azzurro, scelto da De Laurentiis per raccogliere l'eredità lasciata da Spalletti, che si presenta ufficialmente a tutto l'ambiente azzurro in conferenza stampa. Guiderà i campioni d'Italia il tecnico francese che esordisce: "Il regalo è essere a Napoli. Prima di tutto vorrei salutare i tifosi per l’accoglienza, vorrei fare i complimenti al presidente alla sua squadra, che tra poco sarà la mia, per quello che hanno fatto l’anno scorso. Appena ho visto la città mi sono reso conto che i tifosi, la città è molto fiera della sua squadra. Il mio obiettivo è che continui nel futuro". Una scelta arrivata dopo giorni di attesa con il casting lanciato da De Laurentiis, scatenato in conferenza stampa al fianco del nuovo tecnico del Napoli che spiega l'incontro con il patron azzurro: “Ci siamo trovati sulle ambizioni, quando inizio una competizione la gioco per vincere. Ovviamente il presidente ha messo la barra molto in alto perché ci sono club in Champions che hanno aspettato 15 anni per vincerla spendendo tanti soldi. Io però non è che non sogno. Io sono qua per vincere trofei. Complimenti perché dopo 33 anni dopo Maradona è una bellissima cosa, ma io penso che Napoli è una squadra che deve giocare sempre la Champions ed essere importante in Italia e in Europa”.