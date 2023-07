Meluso: “Tifo Juve? Mai”. De Laurentiis e il perché della scelta Napoli

Il dirigente si è presentato in conferenza stampa, accompagnato dal presidente Aurelio De Laurentiis, nel teatro comunale dal ritiro di Dimaro.

Napoli, le dichiarazioni del ds Meluso

Prima di lascare il microfono al direttore sportivo ha preso parola De Laurentiis: "Il nome di Meluso nasce dalla concertazione e lo studio che abbiamo fatto insieme al capo dello scouting Micheli e l'ad Chiavelli. Poi ho fatto un rewind molto rapido e mi sono ricordato della mia considerazione che avevo dato per Italiano quando gli feci i complimenti per aver battuto il Napoli e chi mi accompagnò nello spogliatoio era proprio il ds di quello Spezia. Mauro, benvenuto!". Meluso si è poi presentato: "Le mie sensazioni sono particolarmente positive, sono nel club campione d'Italia. Le responsabilità aumentano, ma il calcio è uguale a tutte le latitudini, cambiano i numeri economici, ma anche di tifosi, ma non è motivo di paura, ma di ulteriore stimolo e responsabilità e e sono particolarmente felice. Ringrazio ADL, Micheli, Chiavelli che hanno pensato a me. Mi è piaciuto l'aneddoto ricordato da ADL, vincemmo meritatamente con lo Spezia e un presidente di una big solitamente è incavolato nero, ma lui venne negli spogliatoi e fu una grande sorpresa, da quel momento ci sono stati dei contatti formali. Il 13 luglio il presidente mi ha chiamato, intorno alle 7, e mi ha chiesto di incontrarlo. Abbiamo chiacchierato, mi ha fatto un bel po' di domande anche se mi conosceva già, c'erano anche Sinicropi e Micheli, e in venti secondi ci siamo accordati a livello contrattuale".