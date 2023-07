Napoli, Osimhen è a Dimaro: con lui anche l'agente per parlare del rinnovo

DIMARO - Victor Osimhen è arrivato nel pomeriggio a Dimaro Folgarida, sede del ritiro del Napoli . Insieme all'attaccante nigeriano anche il suo agente Roberto Calenda che nelle prossime ore dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo di contratto del bomber ambito dai principali top club europei . Osimhen è stato accolto calorosamente dai tifosi presenti che lo hanno subito acclamato invitandolo a restare.

Napoli, Di Lorenzo in gruppo

Questa mattina la squadra allenata da Rudi Garcia, dopo una prima fase di attivazione e lavoro aerobico, si è divisa in due gruppi: mentre un gruppo ha effettuato esercitazione tecnica finalizzata al tiro, il secondo ha svolto lavoro con sagome. A chiusura di sessione lavoro di core-stability a bordo campo. Gaetano, Zedadka e Folorunsho hanno svolto lavoro in piscina. Anguissa, Simeone e Lozano hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Arrivato a Dimaro anche capitan Di Lorenzo che ha svolto i test medici e fisici.