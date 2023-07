Osimhen e Dybala show, Napoli e Roma vincono con il poker

AQUILA - Allo Stadio Teofilo Patini di Castel Sangro il Napoli di Rudi Garcia batte per 4-0 l' Hatayspor nel terzo test estivo ed il primo nel secondo ritiro pre-campionato in Abruzzo. Protagonista del match Victor Osimhen : al 22' rinvio sbagliato del portiere, Politano recupera il pallone e serve nell'area piccola l'attaccante nigriano che prima si fa murare dal portiere ma sul rimpallo corregge a porta vuota. Il raddoppio per i campioni d'Italia arriva 5 minuti più tardi (27') e sempre dai piedi del numero 9 azzurro su assist Kvaratskhelia lesto nel punire l'errore di impostazione della squadra turca. Il tris ed il poker vengono calati da Simeone : al 64' è più lesto di tutti a correggere in tap-in la sfera dopo diverse ribattute mentre al 70' riceve un pallone sulla trequarti, manda a spasso la difesa turca, entra in area e con uno scavetto batte il portiere Kardesler.

Super Dybala, la Roma batte l’Estrela Amadora 4-0

La Roma torna in campo ad Albufeira dopo il pareggio per 1-1 contro il Braga e questa volta porta a casa il successo con Paulo Dybala sugli scudi. I giallorossi si sono imposti per 4-0 contro l’Estrela Amadora, club neo-promosso nella massima serie portoghese, con l'argentino che ha subito indirizzato la partita: in 120", tra il 42' ed il 44', la "Joya" entra in scena: gol dell'1-0 con lo scavino dopo aver sfruttato l'errore dell'avversario e poi raddoppio figlio di una bella azione iniziata da Zalewski che pesca El Shaarawy al limite, palla dentro per Aouar che con un tocco morbido innesca Dybala gelido nel trafiggere il portiere. Nel secondo tempo i giallorossi di Mourinho calano il poker: al 72' con Llorente servito da Belotti e poi al 75' con Bove.