Osimhen, infortunio e niente Girona: tifosi Napoli in allarme

Nell'amichevole contro il Girona , il Napoli non può contare su Osimhen . Il motivo? Non riguarda il mercato. L'attaccante ha subito un infortunio muscolare e non è neanche in panchina a scopo precauzionale.

Il nigeriano, con il suo agente, è anche al lavoro per il rinnovo del contratto. Le prossime ore potrebbero essere decisive e i tifosi sono già in apprensione. Intanto Garcia non può testarlo in questa importante gara pre campionato, una delle ultime ultime prima dell'esordio in Serie A contro la neo promossa Frosinone.

Osimhen out con il Girona: le condizioni

L'infortunio che ha subito l'attaccante non desta troppe preoccupazioni. Si tratta di un affaticamento all'adduttore. Di comune accordo con lo staff, per non rischiare eventuali peggioramenti, il giocatore ha scelto di non andare nemmeno in panchina. Le sue condizioni saranno monitorate. Il campionato è alle porte, mancano poco più di due settimane e Garcia potrebbe avere già il primo problema da dover smaltire. La paura più grande resta però sempre il calciomercato e i tifosi del Napoli non si sentiranno al sicuro fin quando non vedranno nero sul bianco sul nuovo contratto. Non solo la curva azzurra, ma anche i fantallenatori sperano nella sua permanenza e l'asta è vicina. Intanto Osimhen, almeno per il momento, non può segnare altri gol e dovrà stare al riposo.