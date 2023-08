Napoli in allarme: dopo Kvaratskhelia e Osimhen, out un altro big

Il countdown per il campionato è iniziato, ma a Napoli gli ostacoli da superare sono già molti. La società è al lavoro per rinforzare la rosa, trovare il sostituto di Kim e anche per cercare di arrivare a un accordo per il rinnovo di Osimhen .

Dalla scrivania al campo, anche Garcia ha delle grane da risolvere. Il motivo? I vari infortuni che hanno colpito la squadra in questa preparazione.

Napoli, allarme infortuni: il Frosinone è vicino

Lavorare con la rosa al completo è il sogno di tutti gli allenatori. Soprattutto quelli nuovo. L'eredità lasciata da Spalletti è tanta e sicuramente sarà una buona basa da cui ripartire, ma le idee cambiano da mente a mente. Garcia al momento non ha potuto sempre provare la formazione tipo. Ma a mancare al momento sono le pedine fondamentali, quelle che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto nello scorso campionato, Osimhen e Kvaratskhelia su tutti. Sono tanti i giocatori ai box. Che sia per i carichi di lavoro o per il cambio dello staff lo dirà il tempo. Intanto il tecnico azzurro spera di recuperarne qualcuno per arrivare preparato al suo ritorno in Serie A.