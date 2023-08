Il Napoli è già in forma campionato: Osimhen-Simeone, 2-0 all'Apollon

I Campioni d'Italia in carica, infatti, hanno battuto i ciprioti dell'Apollon Limassol 2-0 nella quarta ed ultima amichevole internazionale allo Stadio Patini. Per gli azzurri a segno Osimhen al 60' e Simeone al 71'.

Osimhen, plusvalenze Napoli: inchiesta verso Roma per "falso in bilancio"

Napoli, show di Osimhen e Kvaratskhelia. Debutta Natan

Trascinato dai soliti Osimhen, che si è perfettamente ristabilito dal problema fisico recentemente accusato, e Kvaratskhelia, autore di numerose giocate importanti, il Napoli si impone contro la formazione cipriota e si presenta nelle migliori condizioni per l'esordio stagionale in campionato. Il nigeriano sblocca il risultato all'ora esatta di gioco su assist di Olivera, Simeone raddoppia 11' dopo con un pregevole pallonetto. Nel finale debutta in maglia azzurra il neo-acquisto Natan.

Osimhen, annuncio di De Laurentiis: “Resta. Ha altri 2 anni di contratto"

Napoli, Garcia su Osimhen, Zielinski, Cajuste e Zerbin

"Osimhen lo voglio felice. La società e il calciatore hanno fatto un buon lavoro. È un trascinatore, gli chiediamo i gol, quando sarà ufficiale la cosa si potrà dedicare solo al campo e questo mi piace di più. Zielinski? È sotto contratto come tutti gli altri. Hanno giocato tutti stasera, speriamo siano pronti per Frosinone. Il match? Il ritmo è stato troppo basso nel primo tempo. C’è stata mancanza di movimenti, ma nel secondo abbiamo alzato intensità e qualità. Potevamo fare più di due gol. I nuovi entrati hanno dimostrato di essere all’altezza. 14 giorni di ritiro sono tanti ma abbiamo fatto un bel lavoro. Ora quando riprenderemo faremo una buona preparazione perché col Frosinone sarà difficile e dovremo essere pronti. Cajuste? Può giocare in tutti i tre ruoli del centrocampo, da playmaker e mezz’ala. Ha grande tecnica, ci dà fisicità, è alto, in grado di recuperare palloni. Si troverà bene con una squadra come la nostra che gioca a pallone. Contento del suo arrivo, è ancora giovane. Può ancora migliorare sul piano fisico, è un bell’acquisto. Gli esperimenti provati in ritiro? Ho fatto sperimentazioni, Zerbin mezz’ala mi è piaciuto. I giocatori rispondono bene quando io chiedo. A me piace che restano lucidi anche con la stanchezza. E poi è sempre importante vincere, anche se l’Apollon non è di livello altissimo", le parole del tecnico del Napoli Rudi Garcia ai microfoni di Sky Sport.