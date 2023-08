Garcia e un Napoli tra Scudetto e Champions: "Osimhen come Ronaldo"

Pochi giorni e la nuova stagione della Serie A è pronta a prendere il via tra squadre rinnovate e le solite domande su chi, alla griglia di partenza, parte coi favori del pronostico. Il Napoli dovrà difendere lo scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina (ora in lizza per quella dell'Italia), anche se per i bookmakers a essere favorita è l'Inter, seguita a ruota dagli azzurri appaiati con Juventus e Milan.