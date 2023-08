Napoli, Garcia perde subito Kvaratskhelia: non convocato per Frosinone

NAPOLI - Subito un'assenza pesante per i campioni d'Italia in carica. Alla prima giornata di campionato, infatti, il nuovo Napoli di Rudi Garcia non potrà contare su Khvicha Kvaratskhelia, MVP dell'ultimo campionato di Serie A. Ad annunciarlo è stato lo stesso club azzurro, nel report dell'allenamento odierno: "Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone".