Garcia, conferenza Frosinone-Napoli: "Scudetto? Non siamo i favoriti"

NAPOLI - Rudi Garcia, tecnico del Napoli , ha parlato alla vigilia del debutto in campionato dei campioni d'Italia contro il Frosinone: "Siamo contenti di iniziare, avremo un avversario tosto, una squadra con entusiasmo, viene da un grande campionato e la promozione. C'è tanta voglia da parte loro, ma saremo all'altezza su questo. Vogliamo iniziare bene, non vediamo l’ora di giocare. Ho trovato un gruppo che ama lavorare e con la giusta motivazione". Per il francese sarà il primo match in Serie A alla guida degli azzurri: "La comfort zone è positiva sul piano della fiducia, ma può essere pericoloso sull'avere meno voglia anche inconsciamente rispetto al passato. Torniamo sul discorso del livello che voglio dall'inizio, altrimenti la partita diventa complicata se loro vincono tutti i duelli e la mettono sul piano fisico. Dovremo imporre il nostro gioco e vincere, non c'è altro da fare".

Napoli, Garcia su Kvaratskhelia

Garcia ha parlato anche della defezione di Kvaratskhelia, fuori dai convocati: "Solo prudenza, ha avuto un trama in una partita amichevole, ha giocato 70' l'ultima gara, ma da quella partita anche se la risonanza mostra che è tutto normale, lui sente qualcosa e quindi mica ci fermiamo dopo la prima... non lo rischiamo e lo avremo da lunedì". Poi ha parlato delle aspettative sulla squadra: "Siamo tra i favoriti, non i favoriti. Se tutti i favoriti avessero vinto i campionati... allora il Napoli non avrebbe vinto l'anno scorso. Si sono rinforzate tutte, partiamo sulla stessa linea, noi abbiamo tutti tranne Kim, che è stato sostituito e la squadra che giocava molto l'anno scorso è ancora qua. Poi abbiamo portato freschezza, come Natan, Cajuste, hanno grande voglia e saranno un riferimento anche per chi c'è già. Dovranno dimostrare, gli altri forse pensano di non dover dimostrare più ma per me partono tutti sulla stessa linea, ho 5 cambi, ho qualità, ed intendo usare tutti i cambi"...