Napoli, Garcia: “Ho ripreso Osimhen. Cajuste? Sfortunato”

Il Napoli riparte in Serie A ottenendo i primi tre punti in rimonta in casa del Frosinone . Dopo il rigore di Harroui i partenopei hanno subito rialzato la testa trovando il pareggio con Politano e portandosi sul 3-1 definitivo con il solito Osimhen che ha realizzato una doppietta.

Al termine della sfida ai microfono si è presentato Rudi Garcia, che ha dichiarato: "Nel primo tempo siamo stati un po' macchinosi. Mi è piaciuto che non c'è stato nessun panico dopo lo svantaggio, prendere un gol può succedere ma eravamo sicuri che continuando a giocare avremmo fatto più gol degli avversari. Al primo tiro da fuori abbiamo segnato, questa deve essere una possibilità sopratutto quando hai giocatori come Politano, Raspadori e Zielinski".

Garcia: le parole su Osimhen, Cajuste e Zielinski

Garcia ha proseguito: "Osimhen? Sul piano offensivo mi è piaciuto molto ma nel primo tempo dal punto di vista difensivo non ha aiutato i compagni e non mi è piaciuto per niente. Poi abbiamo corretto questa cosa nel secondo tempo e abbiamo fatto 45' di grande qualità. Quando c'è competizione lui c'è sempre. In allenamento vuole vincere ogni sfida, è un trascinatore, questa cosa ce l'ha dentro di lui e non cambierà mai". Sull'esordio di Cajuste: "È stato sfortunato, non è facile reagire dopo un errore così a pochi minuti dall'esordio in una nuova squadra". Infine, su Zielinski: "È un giocatore importantissimo, lo vedo sorridente da qualche giorno ed è tutto risolto per lui. Nel nostro gioco pesa tanto".