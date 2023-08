Garcia, il ritorno di Kvaratskhelia e il gesto di Osimhen per Raspadori

Al termine del match parla Rudi Garcia che analizza il match a partire dalla reazione di Osimhen al fischio finale: "Osimhen ha ragione, il problema è che possiamo fare meglio sul piano offensivo e far eun terzo gol. Il nostro grande problema è stato che nemmeno il 20% dei nostri tiri non è andato in porta. Poi abbiamo fatto quello che volevamo, vincere e soffrire poco".

La difesa e il gesto di Osimhen per Rapsadori

"Natan ha bisogno di tempo, arriva dal Brasile, è giovane, non deve imparare solo il nostro calcio. Lo sta facendo, è meno timido, ma diamogli un pò di tempo. Poi ho anche Jesus e Ostigard, ho puntato sull'esperienza di Juan e ha giocato due partite rispondendo alle mie due domande. Lui è un leader di questo gruppo ed è riconosciuto come tale, io direi che dal minuto 30 al minuto 45 abbiamo lasciato treppo la palla al Sassuolo. Peccato per Raspadori per il palo e per il rigore, un pò sfortunato. Osimhen ha voluto lasciargli il pallone, un grande segnale di un grande attaccante e mi è piaciuto tanto".