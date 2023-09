Garcia, conferenza Napoli-Lazio: "Lozano e Demme via. Real contro? Felice"

Sul calciomercato, il tecnico del Napoli ha spiegato: "Il mercato non è chiuso. Penso che non ci saranno più cose particolari in entrata. In uscita invece credo che andranno via Lozano e Demme, che sono in fase di trattativa per 'uscire'". Su Kvaratskhelia, Natan e Osimhen: "Kvara sta bene. Era importante per lui fare un'altra settimana piena di allenamenti. Domani vedremo se partirà dal primo minuto o dalla panchina. Natan deve esser lasciato tranquillo. Si deve ancora ambientare e deve ancora imparare tante cose. Osimhen può fare ancora tante grandi stagioni, spero sempre con noi al Napoli. In questo momento è uno dei più forti al mondo".

Rudi Garcia in conferenza stampa

Poi, sulla partita contro la Lazio: "Sarebbe importante vincere, sia perché otterremmo i tre punti che perché batteremmo una concorrente diretta, forte, come la Lazio. Il nostro obiettivo è centrare la terza vittoria di fila". Su Lindstrom e Lozano: "Sono contento dell'arrivo di Jesper. E' un talento in più nella nostra rosa ma arriva in una squadra che ha già giocato e vinto due partite. E' qui anche perché Lozano andrà via per vari motivi: a me piaceva il messicano ma ha fatto altre scelte. Lo abbiamo sostituito con un giocatore forte, che a Francoforte ha fatto bene. Ha tanta qualità", ha aggiunto l'allenatore francese.